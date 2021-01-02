Уругвайская академия литературы осудила дисквалификацию Кавани за расизм

Уругвайская академия литературы раскритиковала решение футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Уругвайца наказали за употребление слова «негрито» в одной из публикаций в Instagram.

«Английская футбольная ассоциация допустила серьезную несправедливость по отношению к уругвайскому спортсмену... и показала свое невежество и ошибку, приняв решение об использовании языка, в частности испанского, не обратив внимания на все его сложности и контекст. В контексте, в котором Кавани было написано сообщение, единственный смысл, который можно придать слову «негрито», это ласковый», — говорится в заявлении академии.