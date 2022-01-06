Управляющий директор «МЮ» Арнольд сменит Вудворда во главе клуба
16:20
«Манчестер Юнайтед» сообщил, что управляющий директор холдинга Ричард Арнольд станет генеральным директором клуба.
Вице-президент клуба Эд Вудворд с 1 февраля перейдет на консультативную должность.
Вудворд занимал должность вице-президента «Манчестер Юнайтед» с 2012 года. Он был отправлен в отставку после того, как клуб присоединился к проекту Суперлиги, а позже вышел из него.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-announces-richard-arnold-as-new-chief-executive-officer
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