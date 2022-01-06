Управляющий директор «МЮ» Арнольд сменит Вудворда во главе клуба

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что управляющий директор холдинга Ричард Арнольд станет генеральным директором клуба.

Вице-президент клуба Эд Вудворд с 1 февраля перейдет на консультативную должность.

Вудворд занимал должность вице-президента «Манчестер Юнайтед» с 2012 года. Он был отправлен в отставку после того, как клуб присоединился к проекту Суперлиги, а позже вышел из него.