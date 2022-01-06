Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Управляющий директор «МЮ» Арнольд сменит Вудворда во главе клуба

16:20
Теги:

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что управляющий директор холдинга Ричард Арнольд станет генеральным директором клуба.

Вице-президент клуба Эд Вудворд с 1 февраля перейдет на консультативную должность.

Вудворд занимал должность вице-президента «Манчестер Юнайтед» с 2012 года. Он был отправлен в отставку после того, как клуб присоединился к проекту Суперлиги, а позже вышел из него.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-announces-richard-arnold-as-new-chief-executive-officer

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Джоковича депортируют из Австралии из-за прививки. Политика больно бьет по спорту
Житель Казахстана поделился видением ситуации в Алма-Ате и Нур-Султане
2
0
Реклама