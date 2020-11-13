«Ливерпуль» намерен купить защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано, сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцы планировали усилить защитную линию зимой, но, в связи с травмами Виргила ван Дейка и Джо Гомеса, ситуация может измениться. Сообщается, что 22-летний Упамекано возглавляет шорт-лист «Ливерпуля». Игрок может обойтись команде в сумму около 40 миллионов фунтов.

Помимо Упамекано, в список мерсисайдцев входят Бен Уайт («Брайтон»), Озан Кабак («Шальке») и Бремер («Торино»).