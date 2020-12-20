«Уотфорд» возглавил бывший главный тренер «Динамо» из Тбилиси

«Уотфорд» назначил на пост главного тренера Хиско Муньоса. Ради работы в Англии 40-летний испанец покинул «Динамо» из Тбилиси, сообщает сайт клуба.

? We are pleased to confirm the appointment of Xisco Mu?oz as Head Coach. — Watford Football Club (@WatfordFC) December 20, 2020

Ранее пост главного тренера «Уотфорда» покинул Владимир Ивич. 43-летний серб возглавлял английский клуб с августа 2020 года.

Муньос стал уже пятым тренером клуба за последние полтора года.

«Уотфорд» с 34 очками занимает пятое место в чемпионшипе.