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«Уотфорд» в ближайшее время может уволить Кике Санчеса Флореса

12:33
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Главный тренер «Уотфорда» Кике Санчес Флорес может быть уволен со своей должности уже на этих выходных, сообщает The Telegraph

«Уотфорд» сейчас находится в самом низу турнирной таблицы АПЛ. «Шершни» идут последними с 8-ю баллами в активе.

Флорес возглавил команду в начале сентября, на этой должности он сменил Хави Грасию.

При 54-летнем испанце «Уотфорд» провел 11 матчей — 2 победы, 3 ничьих и 6 поражений, включая 0:8 от «Манчестер Сити».

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