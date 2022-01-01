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«Тоттенхэм» с минимальным счетом победил «Уотфорд»

19:58
«Уотфорд» — «Тоттенхэм» — 0:1. Фото AFP
«Уотфорд» — «Тоттенхэм» — 0:1. Фото AFP
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«Тоттенхэм» победил на выезде «Уотфорд» в матче 21-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» одолели соперника со счетом 1:0.

Победный мяч в добавленное ко второй тайму время забил защитник Давидсон Санчес.

Отметим, что в концовке матча судья был вынужден прервать встречу почти на 10 минут. На трибунах стало плохо одному из фанатов, и медики оказывали ему помощь.

«Тоттенхэм» набрал 33 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Уотфорд» остался на 17-й строчке (13 очков).

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
01 янв, 18:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
0:1
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Санчес, 90+6 (0:1)
Уотфорд
Бахманн Трост-Эконг Масина Каткарт Сьерральта Луза (Клеверли, 90+2 ) Сема (Кучо Эрнандес, 90+10 ) Сиссоко Куцка Кинг Деннис (Жоау Педру, 46 )
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Регилон (Ло Сельсо, 83) Санчес Эмерсон Роял Дайер Дэвис Хейбьерг Скипп (Уинкс, 70) Сон Хын Мин Кейн Лукас Моура (Хиль, 90)
Предупреждения
Скипп 61
Судьи
Джонс

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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