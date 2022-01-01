«Тоттенхэм» с минимальным счетом победил «Уотфорд»
«Тоттенхэм» победил на выезде «Уотфорд» в матче 21-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» одолели соперника со счетом 1:0.
Победный мяч в добавленное ко второй тайму время забил защитник Давидсон Санчес.
Отметим, что в концовке матча судья был вынужден прервать встречу почти на 10 минут. На трибунах стало плохо одному из фанатов, и медики оказывали ему помощь.
«Тоттенхэм» набрал 33 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Уотфорд» остался на 17-й строчке (13 очков).
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