«Уотфорд» проведет расследование по поводу оскорблений Кабаселе в соцсетях

«Уотфорд» проведет расследование по поводу оскорблений на расовой почве защитника Кристиана Кабаселе в соцсетях. Игрок пожаловался руководству клуба, что получает неприятные сообщения, информирует Sky Sports.

Пока неизвестно, что именно собирается предпринять клуб и какие санкции грозят авторам агрессивных комментариев.

28-летний уроженец Конго перешел в «Уофторд» в 2016 году из бельгийского «Генка».

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