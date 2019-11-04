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«Уотфорд» проведет расследование по поводу оскорблений Кабаселе в соцсетях

4 ноября 2019, 23:31
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«Уотфорд» проведет расследование по поводу оскорблений на расовой почве защитника Кристиана Кабаселе в соцсетях. Игрок пожаловался руководству клуба, что получает неприятные сообщения, информирует Sky Sports.

Пока неизвестно, что именно собирается предпринять клуб и какие санкции грозят авторам агрессивных комментариев.

28-летний уроженец Конго перешел в «Уофторд» в 2016 году из бельгийского «Генка».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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