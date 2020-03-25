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«Уотфорд» предложил медработникам использовать свою домашнюю арену

14:24

«Уотфорд» предложил сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии использовать свой стадион для борьбы с коронавирусом, сообщает BBC.

Арена «Викарэдж Роуд» располагается недалеко от центральной больницы Уотфорда. На территории стадиона врачи смогут проводить различные мероприятия, в том числе собрания и ознакомительные курсы по борьбе с коронавирусом.

— Наш клуб сделает все возможное для оказания поддержки сотрудникам национальной службы здравоохранения, — приводит BBC слова председателя «Уотфорда» Скотта Даксбери.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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