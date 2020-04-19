«Уотфорд» практически договорился с футболистами о снижении зарплаты на 30 процентов

«Уотфорд» успешно провел переговоры с футболистами относительно снижения зарплаты на время пандемии коронавируса. Игроки дали принципиальное согласие отказаться от 30 процентов заработной платы, сообщает Daily Mail.

Ранее «Саутгемптон» и «Вест Хэм» пришли к согласию с футболистами и тренерами, что те помогут клубам в кризис.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заболели 120 067 человек. Погибли уже 16 060 человек.