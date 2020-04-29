«Уотфорд» подписал 21-летнего полузащитника «Гавра»
13:36
«Уотфорд» заключил контракт с полузащитником Папе Гуайе. 21-летний француз заключил договор на пять лет, соглашение вступит в силу с 1 июля 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.
?? #WelcomePape— Watford Football Club (@WatfordFC) April 29, 2020
Гуйае является воспитанником академии «Гавра». Его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня. В этом сезоне хавбек провел в 25 матчей во французской лиге 2 и отметился 2 голевыми передачами.