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«Уотфорд» подписал 21-летнего полузащитника «Гавра»

13:36
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«Уотфорд» заключил контракт с полузащитником Папе Гуайе. 21-летний француз заключил договор на пять лет, соглашение вступит в силу с 1 июля 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.

Гуйае является воспитанником академии «Гавра». Его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня. В этом сезоне хавбек провел в 25 матчей во французской лиге 2 и отметился 2 голевыми передачами.

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