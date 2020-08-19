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«Уотфорд» отказался продавать Дукуре «Эвертону»

08:37
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«Уотфорд» отклонил предложение «Эвертона» по полузащитнику Абдулаю Дукуре, сообщает Daily Express.

По информации источника, «Уотфорд» готов отпустить 27-летнего француза за сумму в 25 миллионов фунтов, а «ириски» предложили меньшую сумму. Сообщается, что «Эвертон» намерен сделать новое предложение, более соответствующее требованиям «шершней».

В сезоне-2019/20 Дукуре провел за «Уотфорд» 39 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.

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