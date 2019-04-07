"Уотфорд" одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном" и вышел в финал Кубка Англии

"Уотфорд" победил "Вулверхэмптон" в матче 1/2 финала Кубка Англии (3:2). Победный гол забил нападающий Жерар Деулофеу, оформивший дубль в этой встрече. В финале "Уотфорд" сыграет с "Манчестер Сити".

Кубок Англии

1/2 финала

"Уотфорд" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 3:2 (0:1)

Голы: Доэрти, 36 (0:1). Хименес, 62 (0:2). Деулофеу, 79 (1:2). Дини, 90+4 - с пенальти (2:2). Деулофеу, 104 (3:2).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения (Янмат, 108), Холевас (Масина, 98), Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Деулофеу, 66. Сема, 112), Дини, Грэй.

"Вулверхэмптон Уондерерс": Радди, Боли, Доэрти, Хонни Кастро (Винагре, 105), Коади, Жоау Моутинью (Траоре, 102), Дендонкер, Невеш (Беннетт, 86), Саисс, Хименес, Жота (Иван Кавалейру, 89).

Предупреждения: Саисс, 10. Невеш, 25. Каткарт, 54. Холевас, 61. Капуэ, 101.

Судья: Оливер.

7 апреля. Лондон. Стадион "Уэмбли".

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