«Уотфорд» объявил о переходе полузащитника сборной Турции Озана Туфана.

Клуб АПЛ арендовал 26-летнего футболиста у «Фенербахче» до завершения сезона-2021/22 с правом выкупа.

В составе турецкого клуба хавбек играл с 2015 года. За команду он провел 174 матча, забив 21 гол и сделав 24 голевые передачи. За сборную Турции он сыграл 63 матча и забил 9 голов.