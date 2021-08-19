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«Уотфорд» объявил о переходе полузащитника сборной Турции

12:43
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«Уотфорд» объявил о переходе полузащитника сборной Турции Озана Туфана.

Клуб АПЛ арендовал 26-летнего футболиста у «Фенербахче» до завершения сезона-2021/22 с правом выкупа.

В составе турецкого клуба хавбек играл с 2015 года. За команду он провел 174 матча, забив 21 гол и сделав 24 голевые передачи. За сборную Турции он сыграл 63 матча и забил 9 голов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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