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Сегодня, 00:40

«Уотфорд» объявил о назначении Исмаэля на пост главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Валерьен Исмаэль.
Фото Global Look Press

«Уотфорд» на официальном сайте объявил о назначении Валерьена Исмаэля на пост главного тренера. 47-летний француз заменил Криса Уайлдера, с которым клуб не стал продлевать контракт.

«Уотфорд» этим назначением обозначил начало подготовки к сезону-2023/24. Команда заняла 11-е место в чемпионшипе.

Последним местом работы Исмаэля был «Бешикташ», который он покинул в октябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 8 побед и 7 раз сыграла вничью в 18 матчах.

Ранее Исмаэль работал также с такими командами, как «Вольфсбург», «Вест Бромвич», «ЛАСК» и «Барнсли».

Футбол
ФК Уотфорд
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 34 18 11 5 61-29 65
4
 МЮ 34 19 6 9 49-41 63
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
10
 Фулхэм 35 14 6 15 50-49 48
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 35 8 9 18 34-65 33
19
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
20
 Саутгемптон 35 6 6 23 31-64 24
Результаты / календарь
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38 тур
13.05 14:30
Лидс – Ньюкасл
 - : -
13.05 17:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
13.05 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
13.05 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
13.05 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
13.05 17:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
13.05 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 - : -
14.05 16:00
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
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Арсенал – Брайтон
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15.05 22:00
Лестер – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 26
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 24 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 33 1 10
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 22 1 6
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