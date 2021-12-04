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«Манчестер Сити» победил «Уотфорд» и вышел на первое место в АПЛ

22:23
4 декабря. «Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 1:3. Фото ФК «Уотфорд».
4 декабря. «Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 1:3. Фото ФК «Уотфорд».
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«Манчестер Сити» победил «Уотфорд» в матче 15-го тура чемпионата Англии. «Горожане» переиграли соперника со счетом 3:1.

Дубль оформил полузащитник «Сити» Бернарду Силва.

«Манчестер» выиграл пятый матч подряд и набрал 35 очков. Команда Хосепа Гвардиолы возглавила турнирную таблицу АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 20:30. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
1:3
Манчестер Сити
Голы
Стерлинг, 4 (0:1), Бернарду Силва, 31 (0:2), Бернарду Силва, 63 (0:3), Кучо Эрнандес, 74 (1:3)
Уотфорд
Бахманн Роуз (Нгакия, 71 ) Трост-Эконг Каткарт Кико Фемения Луза (Куцка, 46 ) Клеверли (Кучо Эрнандес, 46 ) Сиссоко Кинг Жоау Педру Деннис
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Рубен Диаш Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган (Де Брейне, 67) Эрнандес Бернарду Силва Стерлинг Грилиш (Махрез, 68) Фоден (Габриэл Жезус, 76)
Предупреждения
Кинг 7, Роуз 31, Каткарт 85  - 
Судьи
Френд

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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