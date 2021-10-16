«Ливерпуль» в гостях разгромил «Уотфорд», Фирмину оформил хет-трик
«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась на стадионе »Викаредж Роуд» в Уотфорде и завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0.
Одним из главных героев встречи стал Роберту Фирмину, оформивший хет-трик. Также у «Ливерпуля» отличились Садио Мане и Мохамед Салах.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Уотфорд» — «Ливерпуль» — 0:5 (0:2)
Голы: Мане, 8 (0:1). Роберту Фирмину, 37 (0:2). Роберту Фирмину, 52 (0:3). Салах, 54 (0:4). Роберту Фирмину, 90+1 (0:5).
«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Роуз, Кико Фемения (Нгакия, 56), Масина (Клеверли, 46), Трост-Эконг, Сиссоко, Куцка, Сарр, Деннис (Жоау Педру, 69), Кучо Эрнандес.
«Ливерпуль»: Келлехер, Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 64), Александр-Арнолд (Окслейд-Чемберлен, 64), Милнер (Уильямс, 83), Хендерсон, Кейта, Роберту Фирмину, Салах, Мане.
Судья: Мосс (Англия).
16 октября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
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