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Сегодня, 18:02

«Лестер» с разгромным счетом обыграл «Уотфорд» в чемпионате Англии

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лестер» в гостях обыграл «Уотфорд» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе гостей дублями отметились Джейми Варди и Харви Барнс. Еще один мяч забил Джеймс Мэддисон.

Единственный гол в составе гостей на счету Жоау Педру.

«Лестер» набрал 48 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» находится на 19-й позиции.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
15 мая, 16:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
1:5
Лестер
Голы
Жоау Педру, 6 (1:0), Мэддисон, 18 (1:1), Варди, 22 (1:2), Барнс, 46 (1:3), Варди, 70 (1:4), Барнс, 86 (1:5)
Уотфорд
Фостер Нгакия Масина Каткарт Кабаселе Сема (Этебо, 81) Гослинг (Камара, 46) Сиссоко Кайембе Жоау Педру Калу
Лестер
Уорд Джастин Фофана Эванс (Амарти, 57) Кастань Барнс Тилеманс Мэддисон Дьюсбери-Холл Менди (Олбрайтон, 46) Варди (Дака, 81)
Предупреждения
Тилеманс 55’
Судьи
Джиллетт (Австралия)

В другом матче 37-го тура АПЛ «Лидс» и «Брайтон энд Хоув» сыграли вничью — 1:1.

«Лидс» набрал 35 очков и занимает 17-е место, «Брайтон» находится на 10-м месте (49 очков).

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
15 мая, 16:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:1
Брайтон & Хоув
Голы
Уэлбек, 21 (0:1), Стрейк, 90+2 (1:1)
Лидс
Мелье Фирпо (Стрейк, 83) Кох (Шеклтон, 68) Купер Льоренте Филлипс Клих (Гринвуд, 83) Рафинья Родриго Харрисон Гелхардт
Брайтон & Хоув
Санчес Данк Велтман Кукурелья Биссума Макаллистер Гросс Марч (Уэбстер, 62) Кайседо (Лаллана, 74) Троссар (Лемпти, 87) Уэлбек
Предупреждения
Фирпо 71’, Родриго 81’, Купер 84’  -  Кайседо 65’, Лемпти 90+2’
Судьи
Дин (Англия)

Также вничью в 37-м утре сыграли «Вулверхэмптон» и «Норвич». Матч завершился со счетом 1:1.

«Вулверхэмптон» имеет на счету 51 очко и находится на восьмом месте в АПЛ. «Норвич» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице (22 очка).

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
15 мая, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
1:1
Норвич
Голы
Пукки, 37 (0:1), Аит Нури, 55 (1:1)
Вулверхэмптон Уондерерс
Радди Аит Нури Боли Коади (Шикинью, 46) Хонни Кастро Гомеш Рубен Невеш Жоау Моутинью Педру Нету (Поденсе, 75) Хименес Хван Хи Чхан (Силва, 74)
Норвич
Ганн Ааронс Бирам Гибсон Хэнли Яннулис Гилмор (Рупп, 62) Дауэлл (Роу, 83) Норманн (Лунги Серенсен, 70) Ле Мелу Пукки
Предупреждения
Норманн 19’, Яннулис 47’, Ааронс 79’
Судьи
Харрингтон (Англия)

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Лидс
ФК Норвич
ФК Уотфорд
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Вест Хэмом» из-за незабитого пенальти в концовке
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
12
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
13
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
14
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 1 : 0
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 2 : 2
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 1 : 1
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 1 : 1
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 1 : 5
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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