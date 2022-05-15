«Лестер» с разгромным счетом обыграл «Уотфорд» в чемпионате Англии
«Лестер» в гостях обыграл «Уотфорд» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 5:1.
В составе гостей дублями отметились Джейми Варди и Харви Барнс. Еще один мяч забил Джеймс Мэддисон.
Единственный гол в составе гостей на счету Жоау Педру.
«Лестер» набрал 48 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» находится на 19-й позиции.
В другом матче 37-го тура АПЛ «Лидс» и «Брайтон энд Хоув» сыграли вничью — 1:1.
«Лидс» набрал 35 очков и занимает 17-е место, «Брайтон» находится на 10-м месте (49 очков).
Также вничью в 37-м утре сыграли «Вулверхэмптон» и «Норвич». Матч завершился со счетом 1:1.
«Вулверхэмптон» имеет на счету 51 очко и находится на восьмом месте в АПЛ. «Норвич» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице (22 очка).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|
2
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|
5
|Арсенал
|36
|21
|3
|12
|56-45
|66
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|
8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37-40
|51
|
9
|Брайтон
|37
|11
|15
|11
|39-43
|48
|
10
|Лестер
|36
|13
|9
|14
|57-57
|48
|
11
|Кр. Пэлас
|36
|10
|15
|11
|47-43
|45
|
12
|Астон Вилла
|36
|13
|5
|18
|49-50
|44
|
13
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
14
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|35
|10
|6
|19
|37-56
|36
|
17
|Лидс
|37
|8
|11
|18
|40-78
|35
|
18
|Бернли
|36
|7
|13
|16
|32-50
|34
|
19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|
20
|Норвич
|37
|5
|7
|25
|23-79
|22
|28.04
|21:45
|
МЮ – Челси
|1 : 1
|15.05
|14:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|1 : 0
|15.05
|16:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.05
|16:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|2 : 2
|15.05
|16:00
|
Вулверхэмптон – Норвич
|1 : 1
|15.05
|16:00
|
Лидс – Брайтон
|1 : 1
|15.05
|16:00
|
Уотфорд – Лестер
|1 : 5
|15.05
|18:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|16.05
|22:00
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|17.05
|21:45
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|25
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7