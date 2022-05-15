«Лестер» с разгромным счетом обыграл «Уотфорд» в чемпионате Англии

«Лестер» в гостях обыграл «Уотфорд» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе гостей дублями отметились Джейми Варди и Харви Барнс. Еще один мяч забил Джеймс Мэддисон.

Единственный гол в составе гостей на счету Жоау Педру.

«Лестер» набрал 48 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» находится на 19-й позиции.

В другом матче 37-го тура АПЛ «Лидс» и «Брайтон энд Хоув» сыграли вничью — 1:1.

«Лидс» набрал 35 очков и занимает 17-е место, «Брайтон» находится на 10-м месте (49 очков).

Также вничью в 37-м утре сыграли «Вулверхэмптон» и «Норвич». Матч завершился со счетом 1:1.

«Вулверхэмптон» имеет на счету 51 очко и находится на восьмом месте в АПЛ. «Норвич» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице (22 очка).