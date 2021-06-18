«Уотфорд» интересуется защитником «Спортинга»
08:25
«Уотфорд» ведет переговоры со «Спортингом» о переходе вингера Жоване Кабрала, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, английский клуб готов предложить игроку 4-летний контракт с опцией продления еще на сезон.
23-летний Кабрал — воспитанник «Спортинга». В прошлом сезоне он провел 24 матча, забив 5 голов и сделав 4 голевые передачи.
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