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«Уотфорд» интересуется защитником «Спортинга»

08:25
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«Уотфорд» ведет переговоры со «Спортингом» о переходе вингера Жоване Кабрала, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб готов предложить игроку 4-летний контракт с опцией продления еще на сезон.

23-летний Кабрал — воспитанник «Спортинга». В прошлом сезоне он провел 24 матча, забив 5 голов и сделав 4 голевые передачи.

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