«Уотфорд» договорился с «Брюгге» о переходе Денниса
22:32
«Уотфорд» объявил о договоренности с «Брюгге» по переходу форварда Эммануэла Денниса.
Как сообщает официальный сайт клуба 21 июня, соглашение между клубами о трансфере достигнуто. «Уотфорду» осталось согласовать последние детали личного контракта футболиста.
23-летний нигериец начинал прошлый сезон в «Брюгге», а зимой перешел на правах аренды в «Кельн». За немецкий клуб он провел 10 матчей (один гол и один результативный пас), за бельгийский — 13 (один гол и три ассиста).
«Уотфорд» по итогам прошлого сезона завоевал путевку в премьер-лигу.
Читайте также
Лучше бы Украина сыграла в поддавки. Ужасный матч с Австрией, третье место и риск вылета до плей-офф
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю