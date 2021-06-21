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«Уотфорд» договорился с «Брюгге» о переходе Денниса

22:32
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«Уотфорд» объявил о договоренности с «Брюгге» по переходу форварда Эммануэла Денниса.

Как сообщает официальный сайт клуба 21 июня, соглашение между клубами о трансфере достигнуто. «Уотфорду» осталось согласовать последние детали личного контракта футболиста.

23-летний нигериец начинал прошлый сезон в «Брюгге», а зимой перешел на правах аренды в «Кельн». За немецкий клуб он провел 10 матчей (один гол и один результативный пас), за бельгийский — 13 (один гол и три ассиста).

«Уотфорд» по итогам прошлого сезона завоевал путевку в премьер-лигу.

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