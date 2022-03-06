«Арсенал» в гостях обыграл «Уотфорд»

«Арсенал» одержал победу над «Уотфордом» (3:2) в матче 28-го тура АПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде.

В составе гостей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. У хозяев голы на счету Кучо Эрнандеса и Мусса Сиссоко.

Таким образом, «Арсенал» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирой таблице АПЛ. «Уотфорд» с 19 баллами остался на 19-й позиции.