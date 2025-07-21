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21 июля 2025, 13:20

Уортон намерен остаться в «Кристал Пэлас» на сезон-2025/26

Павел Лопатко

Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон намерен продолжить играть за «Кристал Пэлас», сообщает The Sun.

По данным источника, 21-летний англичанин планирует играть за лондонский клуб еще как минимум один сезон. При этом футболистом интересуется «Ливерпуль». Сумма отступных за Уортона составляет около 115 миллионов евро. Не исключено, что полузащитник перейдет в ливерпульский клуб летом 2026 года.

В сезоне-2024/25 Уортон провел 27 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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Футбол
ФК Кристал Пэлас
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
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