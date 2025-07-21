Уортон намерен остаться в «Кристал Пэлас» на сезон-2025/26

Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон намерен продолжить играть за «Кристал Пэлас», сообщает The Sun.

По данным источника, 21-летний англичанин планирует играть за лондонский клуб еще как минимум один сезон. При этом футболистом интересуется «Ливерпуль». Сумма отступных за Уортона составляет около 115 миллионов евро. Не исключено, что полузащитник перейдет в ливерпульский клуб летом 2026 года.

В сезоне-2024/25 Уортон провел 27 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.