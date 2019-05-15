Уорнок подтвердил, что продолжит тренировать "Кардифф" после вылета из премьер-лиги

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок останется в команде на следующий сезон, сообщил сам специалист. Команда по итогам минувшего чемпионата покинула премьер-лигу.

- Мы постараемся как можно скорее вернуться. Болельщики просто прекрасно относились ко мне на протяжении этих двух лет, и мы хотели бы вознаградить их и вернуть им элитный футбол. Хочу отплатить им перед тем, как завершу карьеру, - цитирует Уорнока Sky Sports. - Когда такое было, что болельщики аплодируют тренеру после вылета? Это неслыханно. Если бы не болельщики, если бы они не были такими, мне было бы легко уйти. Я чувствую себя одним из них и сделаю все возможное, чтобы им было, что скандировать в следующем году.

"Кардифф" занял 18-е место в чемпионате Англии, набрав 34 очка.

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