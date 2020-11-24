Уолкотт вновь забил за «Саутгемптон» спустя почти 15 лет

Форвард «Саутгемптона» Тео Уолкотт, арендованный у «Эвертона», отличился в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

31-летний воспитанник «святых» забил за клуб впервые с декабря 2005 года. С 2006 по 2018 год англичанин выступал за «Арсенал».

В текущем сезоне Уолкотт провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.