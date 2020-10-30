Уолкотт хочет остаться в «Саутгемптоне» на постоянной основе

Нападающий Тео Уолкотт, выступающий за «Саутгемптон» на правах аренды из «Эвертона», заявил, что хочет продолжить карьеру в составе «святых».

— Я хочу помогать ребятам из академии продвигаться в основу, — приводит пресс-служба «Саутгемптона» слова Уолкотта. — Уверен, им есть, о чем спросить у меня, некоторые уже задают вопросы. Многие говорили: «Мы смотрели, как ты играешь за «Арсенал», а теперь мы вместе выходим на поле!». Это очень трогательно. Я чувствую, что все ребята — трудяги. С учетом того, как работает наш тренер, нужно упорно работать, иначе не будешь играть. Все очень просто.

Хазенюттль исключает существование идеала, особенно в работе без мяча. Я быстро учусь и понимаю его идеи. Тренер несколько раз ставил меня на определенную позицию, много объяснял в тактическом плане. Это приятно, у меня сразу включается тренерское мышление. Возможно, в будущем я бы попробовал себя тренером. Мне интересно в «Саутгемптоне», мне нравится работать с нынешним тренером, надеюсь, наше сотрудничество станет долгосрочным.

Уолкотт — воспитанник «Саутгемптона». 31-летний англичанин покинул команду в 2006 году, перейдя в «Арсенал». В сезоне-2020/21 форвард провел за «святых» 3 матча, на его счету 1 результативная передача.