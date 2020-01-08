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Уокер считает, что «Манчестер Сити» провел великолепный первый тайм против «Манчестер Юнайтед»

02:25
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

— Первый тайм получился великолепным, а во втором они изменили систему игры. — цитирует защитника Sky Sports. — Мы добились необходимого результата, теперь предстоит игра на «Этихаде».

Мы понимали, что соперник после перерыва выйдет с иным настроем. Надо было контролировать игру как можно больше и максимально беречь свои ноги.

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