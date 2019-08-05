Уокер повторил свой суперсейв в Суперкубке Англии. В раздевалке

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер спас команду от поражения в концовке матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". На последних минутах второго тайма он выбил мяч с ленточки ворот ударом через себя.
August 4, 2019
В результате основное время закончилось вничью (1:1), в серии пенальти "Сити" был точнее.
Примечательно, что в раздевалке во время празднования победы Уокер повторил свое движение.
Keeping those hammies open after THAT clearance! 💪— Manchester City (@ManCity) August 4, 2019
👏 @kylewalker2
🔵 #mancity pic.twitter.com/ustLF8fBxx
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