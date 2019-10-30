Унаи Эмери: «Я хочу, чтобы Езил помогал «Арсеналу»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подчеркнул, что рассчитывает на полузащитника Месута Езила. Будущее немецкого хавбека в стане «канониров» ранее считалось неопределенным.

— У нас с Езилом был очень хороший разговор, — цитирует AFP Эмери. — Я сказал, что мое отношение к нему не поменялось. Он знает, чего я от него жду. Это была хорошая беседа. Он — в команде. Нам нужно его качество, его мастерство, его стабильность. Нам нужен его позитивный настрой — тогда он помогает команде. Я хочу, чтобы он помогал нам на поле, как это было в предсезонный период, как это было месяц назад.