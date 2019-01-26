Унаи Эмери: "Я доволен, несмотря на плохой результат"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после поражения от "Манчестер Юнайтед" в матче 1/16 финала Кубка Англии (1:3) признался, что доволен игрой своей команды. Также он отметил, что у соперника сейчас лучший отрезок в сезоне.

– Хороший вечер, – цитирует пресс-служба клуба Эмери. – Я доволен, потому что считаю, что наша работа проделана хорошо, но результат плохой. Сегодня на результат повлияли травмы. При счете 1:2 у нас были шансы, но потом замены травмированных не помогли нам, потому что ритм упал. Мы заслуживали большего, но играли против "Манчестер Юнайтед", который находится в лучшем моменте сезона.