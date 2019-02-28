Унаи Эмери: "У "Арсенала" хороший шанс оказать давление на "Тоттенхэм"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери надеется на победу над "Тоттенхэмом" в ближайшем матче чемпионата Англии. В последней встрече "канониры" обыграли "Борнмут" (5:1), а "шпоры" уступили "Челси" (0:2), что позволило "Арсеналу" приблизиться к третьему месту "Тоттенхэма" в премьер-лиге на дистанцию в четыре очка.

– Это большая мотивация для нас, – цитирует AFP Эмери. – Мы должны воспользоваться таким шансом. И у нас появятся возможности догнать соперника – как предстоящая игра с "Тоттенхэмом". Он еще впереди нас, победить его будет сложно, но это хорошее испытание для моей команды. Мы хотим оказать еще большее давление на "Тоттенхэм".