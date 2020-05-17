Унаи Эмери: «Талантливые игроки всегда достигали лучшего уровня со мной. Я хотел вернуть прежнего Езила»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о своих взаимоотношениях с хавбеком клуба Месутом Езилом. У немецкого футболиста были проблемы в «Арсенале» под руководством Эмери, однако испанец настаивает, что пытался выжать из него максимум.

— Я много беседовал с Езилом, — цитирует The Guardian Эмери. — За всю мою карьеру талантливые игроки достигали своего лучшего уровня со мной. Я всегда был позитивно настроен, хотел, чтобы он играл, был вовлечен в процесс.

В предсезонке я сказал, что хочу вернуть прежнего Езила. Я уважал его и думал, что он мог помочь. Он мог бы быть капитаном, но раздевалка этого не хотела.

Не я это решил, так решили игроки. Капитаны должны защищать клуб, тренера, товарищей по команде.