Унаи Эмери: "Сыграет ли Суарес с "Ман Сити"? Приму решение завтра"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарий в преддверии гостевого матча 25-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт "канониров".

Напомним, что ранее "Арсенал" арендовал до конца текущего сезона из "Барселоны" полузащитника Дениса Суареса.

– Денис Суарес может играть спарва, слева, внутри, играть оттянутой десяткой. Я собираюсь использовать его на всех позициях в атакующей линии. Его лучшая позиция? Сложно сказать. В "Севилье" он играл как левый вингер, в "Вильярреале" – как правый, а в той же "Барселоне" он располагался под нападающим.

Сыграет ли Суарес завтра с "Ман Сити"? Я думаю обо всех игроках и приму решение завтра, но если он начнет в старте, то я буду уверен в этом выборе – цитирует Эмери пресс-служба "Арсенала".