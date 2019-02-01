20:02 | Футбол — Англия

Унаи Эмери: "Сыграет ли Суарес с "Ман Сити"? Приму решение завтра"

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Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарий в преддверии гостевого матча 25-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт "канониров".

Напомним, что ранее "Арсенал" арендовал до конца текущего сезона из "Барселоны" полузащитника Дениса Суареса.

Денис Суарес может играть спарва, слева, внутри, играть оттянутой десяткой. Я собираюсь использовать его на всех позициях в атакующей линии. Его лучшая позиция? Сложно сказать. В "Севилье" он играл как левый вингер, в "Вильярреале" – как правый, а в той же "Барселоне" он располагался под нападающим.

Сыграет ли Суарес завтра с "Ман Сити"? Я думаю обо всех игроках и приму решение завтра, но если он начнет в старте, то я буду уверен в этом выборе – цитирует Эмери пресс-служба "Арсенала".

Манчестер Сити – Арсенал

 

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