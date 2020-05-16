Унаи Эмери: «Пытался сделать Езила капитаном «Арсенала», но раздевалка была против»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о полузащитнике «канониров» Месуте Езиле и его неудачной игре в лондонской команде.

— Я очень много разговаривал с Месутом, — цитирует The Guardian Эмери. — Ему нужно стать самокритичнее, анализировать свое отношение к делу и сознавать обязанности. Я, как мог, пытался помочь ему. За время карьеры талантливые футболисты показывали лучшую или близкую к этому игру. Я всегда был позитивен, общаясь с Езилом, давал ему играть, хотел, чтобы он был вовлечен в процесс. Во время предсезонки сказал Месуту, что хочу помочь ему вернуть лучшую его версию на поле. Для этого мне от него требовалось максимальное участие и выполнение обязанностей в раздевалке. Я уважал Езила и думал, что он может помочь. Он мог бы быть капитаном «Арсенала», но раздевалка была против этого. Футболисты решили так, а не я. Капитанами должны быть люди, которые готовы защищать клуб, партнеров по команде и тренера. Видимо, игрока сочли, что у Месута недостаточно высокий уровень этих навыков.

В сезоне-2019/20 Озил провел за «Арсенал» 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.