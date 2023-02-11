Унаи Эмери провел встречу с полузащитником «Астон Виллы» Филиппе Коутинью

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери провел встречу с полузащитником Филиппе Коутинью и заверил бразильского футболиста, что рассчитывает на него, сообщает Football Italia со ссылкой на DAZN.

Тем самым специалист опроверг слухи о том, что клуб хочет продать 30-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» хотел арендовать футболиста до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2022/23 Коутиньо принял участие в 20 матчах «Астон Виллы» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.