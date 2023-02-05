Унаи Эмери подвел итоги матча «Астон Виллы» против «Лестера»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что его команда позволила «Лестеру» (2:4) слишком много.

«Были ошибки, мы позволили «Лестеру» сделать слишком многое, мы предоставили им шансы. У нас тоже были шансы, мы забили, но наши ошибки были слишком серьезными. Когда они забили свой первый, так быстро после нашего гола, игроки чуть расстроились, потеряли кураж», — цитирует Эмери BBC Sport.