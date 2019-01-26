Унаи Эмери: "Надеюсь, Косьельни не сломал челюсть"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после поражения от "Манчестер Юнайтед" в матче 1/16 финала Кубка Англии (1:3) выразил надежду, что защитник Лоран Косьельни избежал серьещной травмы. Француз во втором тайме получил удар ногой в голову, после чего у него пошла кровь, и его заменили.

- Думаю, что игроки избежали серьезных травм, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - У Сократиса проблемы с лодыжкой. Косьельни отправился в больницу, чтобы пройти обследование. Может быть, у него сломана челюсть, но я надеюсь, что нет.

Косьельни получил удар ногой в голову и был заменен. Видео