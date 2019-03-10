Унаи Эмери: "МЮ" был на подъеме после победы над "ПСЖ", но мы здорово сыграли"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери остался доволен победой над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в матче чемпионата Англии. По его мнению, этот успех придаст команде уверенности.

– Очень горжусь нашими болельщиками, они сильно нам помогали, и мы добились такого результата, – цитирует Sky Sports Эмери. – "МЮ" был на подъеме после победы над "ПСЖ", но мы здорово сыграли, добыли три очка и получили хорошую позицию в таблице. Рад за команду.

Мы можем использовать разные схемы и разных игроков. Сегодня изменили схему после двух матчей. Такая победа придаст нам больше уверенности. Теперь нужно переключиться на Лигу Европы. После поражения в гостях от "Ренна" необходим хороший настрой. Надеюсь, что болельщики снова нам помогут.