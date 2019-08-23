Унаи Эмери: «Мустафи и Эль-Нени лучше получить новый вызов в другом клубе»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подтвердил, что клуб пытается продать защитника Шкодрана Мустафи и полузащитника Мохамеда Эль-Нени. Оба футболиста перешли в «Арсенал» в 2016 году.

— Они отличные игроки, но так сложились обстоятельства, что у них нет нужного игрового времени, поэтому тут они будут недовольны, — цитирует A Bola Эмери. — Я говорил с ними несколько раз об этом. Они знают, что для них сейчас лучше стать главными героями в других командах и получить там новый вызов.