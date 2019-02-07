Унаи Эмери: "Мой основной критик - я сам"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что является основным своим критиком. 47-летний специалист добавил, что "канониры" еще могут попасть в топ-4 чемпионата Англии по итогам сезона.

- Мой первый критик - это я сам. Мы еще можем попасть в четверку лучших, но это будет нелегко, - приводит слова Эмери Sky Sports. - Мы хорошо играем дома, но нам нужно добиваться большего успеха. Мы начали очень хорошо, изменив свой менталитет. Но теперь нам нужно восстановить уверенность.

Кроме того, "Арсеналу" нужно лучше действовать в обороне. Мы играли и с тремя, и с двумя центральными защитниками. Нужно оставаться и страстными, и спокойными, но самое главное - необходимо продолжать работать.

"Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков после 25 туров.

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