Унаи Эмери: «Между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» особая война»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери перед матчем 7-го утра чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» вспомнил о 13-летней серии без побед на стадионе манкунианцев.

— Когда мне говорят о 13-летней серии на «Олд Траффорд», у меня возникает аналогия с футбольным симулятором, где есть особые задачи, — цитирует BT Sport испанского специалиста. — Нам нужно обыграть «Манчестер Юнайтед», чтобы получить награду. Между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» особая война. На мой взгляд, «Арсенал» готов выиграть следующую битву.

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