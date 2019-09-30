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Унаи Эмери: «Между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» особая война»

06:40

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери перед матчем 7-го утра чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» вспомнил о 13-летней серии без побед на стадионе манкунианцев.

— Когда мне говорят о 13-летней серии на «Олд Траффорд», у меня возникает аналогия с футбольным симулятором, где есть особые задачи, — цитирует BT Sport испанского специалиста. —  Нам нужно обыграть «Манчестер Юнайтед», чтобы получить награду. Между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» особая война. На мой взгляд, «Арсенал» готов выиграть следующую битву.

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