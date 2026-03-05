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5 марта, 02:06

Эмери: «Челси» провел фантастический матч»

Евгений Козинов
Корреспондент
Унаи Эмери.
Фото Reuters

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Челси» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Челси» провел фантастический матч, и первый тайм в этой игре был ключевым. Мы защищались и пытались вернуть мяч под свое владение, но у «синих» была очень хорошая структура и комбинационный футбол, и они создавали моменты. Когда «Челси» забил второй гол, матч изменился. После третьего и четвертого мяча все стало сложнее. Разница между ними и нами по-прежнему составляет три очка, но сейчас мы находимся в нелучшей ситуации.

Теперь у «Астон Виллы» есть время исправить ситуацию, и единственный способ, который я знаю, — это найти решения для восстановления уверенности, нашей энергии и тактической структуры. Теперь это моя забота. У нас впереди два месяца, чтобы попасть в еврокубки», — цитирует BBC Эмери.

«Челси» набрал 48 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на 4-й строчке — 51 очко.

Майкл Кэррик.«Арсенал» оторвался от «Ман Сити», Кэррик впервые проиграл с «МЮ», а «Сосьедад» — в финале

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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