Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его команда заслуживала победы в матче чемпионата Англии с "Брайтоном" (1:1). "Канониры" практически лишились шансов на место в первой четверке премьер-лиги.

– Мы заслужили победу, но знаем, что соперник очень силен в обороне, он сыграл хорошо, – цитирует ВВС Эмери. – У нас были шансы забить еще и мы должны были это делать. И в первом тайме, и во втором. После их гола у нас были шансы, но соперник защищался отлично. Мы пытаемся выиграть каждый матч. Но все они сложны в премьер-лиге. Нам хотелось попасть в первую четверку, но мы потеряли этот шанс. Теперь готовимся к "Валенсии" и Лиге Европы.