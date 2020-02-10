Унаи Эмери: «Арсенал» регрессировал в течение двух лет до моего прихода»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери раскритиковал некоторых игроков лондонского клуба, которые, по его мнению, не демонстрировали должного отношения к работе.

— «Арсенал» был клубом, который регрессировал в течение двух лет до моего прихода, — приводит слова Эмери France Football. — Той осенью мы остановили это падение и даже вывели клуб в финал Лиги Европы, а также финишировали пятыми в АПЛ, уступив «Тоттенхэму» лишь на одно очко.

Мы могли даже пробиться в Лигу чемпионов, но в финале все пошло не так. Несмотря на это, тот сезон был хороший. Мы знали, как «Арсенал» должен развиваться дальше.

Но мы потеряли наших четырех лидеров: Косьельни, Чеха, Рэмси и Монреаля. В этом сезоне нам не хватало этих ребят, чтобы дальше оставаться на плаву.

Некоторые звезды не демонстрировали правильного отношения и просили больше, чем они давали. Учитывая все это, потребовалось бы больше времени, чтобы успешно создать новый «Арсенал», который я хотел видеть.