Унаи Эмери: «Арсенал» может гордиться игрой, но не результатом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после поражения от «Ливерпуля» в 1/8 финала Кубка лиги отметил, что в игре было много положительного. В основное время команды забили по 5 голов, а победитель определился в серии пенальти.

— Сумасшедший матч. Я очень горжусь работоспособностью команды, у нас был высокий ритм в первые 45 минут, — цитирует BBC Эмери. — Серия пенальти — это всегда 50 на 50, и мы проиграли. Нам грустно, так как наша работа заслуживает большего. Было много положительных моментов.

Оборонительно, обе команды не могут быть довольны этим матчем. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут — впечатляющая игра. Мы можем гордиться своей работой, но не результатом.

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