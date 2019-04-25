Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после поражения от "Вулверхэмптона" в 31-м туре чемпионата Англии (1:3) отметил, что команде по силам финишировать в четверке.

- Перед матчем мы знали, что это будет сложная игра, потому что "Вулверхэмптон" весь сезон хорошо показывает себя, - цитирует BBC Эмери. - Команда хорошо играет в обороне, а в атаке у нее очень быстрые игроки. В первые 25 минут "Арсенал" играл очень хорошо, владел мячом, но было мало шансов забить.

Второй тайм старались воспринимать как новый матч, изменили нашу игру и забили гол. Сейчас можем быть разочарованы, но сезон состоит из 38 матчей. Можем быть оптимистами и финишировать в первой четверке.