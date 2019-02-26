Унаи Эмери: "Арсенал" должен сохранить четвертую позицию в турнирной таблице, победив "Борнмут"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 28-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" заявил, что его команда должна одержать победу над "вишнями", чтобы сохранить четвертое место в турнирной таблице.

- Мы должны остаться на четвертом месте, а для этого - победить "Борнмут", - приводит слова Эмери официальный сайт "Арсенала". - Нам нужно быть последовательными во всех играх. Каждый матч важен. Мы должны играть против "Борнмута" с мыслью о трех очках. Каждый игрок по отдельности и вся команда должны показывать свою лучшую игру.

"Арсенал" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 53 очка после 27 туров. На один балл от "канониров" отстает "Манчестер Юнайтед", идущий пятым.

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