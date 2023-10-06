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Сегодня, 17:25

Умерла жена экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Фергюсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алекс Фергюсон с супругой на матче «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.
Фото Global Look Press

Кэти Фергюсон, жена бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед», скончалась в возрасте 84 лет.

Супруга легендарного тренера скончалась утром 5 октября в Чешире.

«Мы глубоко опечалены в связи с вчерашней кончиной леди Кэти Фергюсон, у которой остались муж, трое сыновей, две сестры, 12 внуков и один правнук. Семья просит сохранить конфиденциальность в это время», — сказано в заявлении семьи, которое приводит The Sun.

Пара была жената более 60 лет. У них трое сыновей —  Марк, 1968 года рождения, и мальчики-близнецы, футбольные менеджеры Даррен и Джейсон, 1972 года рождения.

«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью жены Фергюсона.

«Все в «Манчестер Юнайтед» выражают наши искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти. Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой и опорой для сэра Алекса на протяжении всей его карьеры», — сказано в заявлении клуба.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал судейский скандал в матче с «Ливерпулем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
Бернли – Челси
 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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