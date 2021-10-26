Умер легендарный тренер «Глазго Рейнджерс» Уолтер Смит
Бывший главный тренер «Глазго Рейнджерс», «Эвертона» и сборной Шотландии Уолтер Смит умер в возрасте 73 лет, информирует пресс-служба клуба.
«С огромной печалью сообщаем, что умер наш бывший главный тренер, председатель и легенда клуба Уолтер Смит», — говорится в сообщении.
Смит являлся членом Зала славы шотландского клуба, с которым завоевал 21 трофей. Он — второй самый успешный тренер клуба после Билла Струта.
Смит 10 раз вместе с командой становился чемпионом Шотландии. А в сезоне- 2007/08 он вывел команду в финал Кубка УЕФА. Тогда «Рейнджерс» проиграли «Зениту» со счетом 0:2.
Сборную Шотландии он возглавлял с 2004 по 2007 год.
It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN— Rangers Football Club (@RangersFC) October 26, 2021
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