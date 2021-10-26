Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Умер легендарный тренер «Глазго Рейнджерс» Уолтер Смит

12:48

Бывший главный тренер «Глазго Рейнджерс», «Эвертона» и сборной Шотландии Уолтер Смит умер в возрасте 73 лет, информирует пресс-служба клуба.

«С огромной печалью сообщаем, что умер наш бывший главный тренер, председатель и легенда клуба Уолтер Смит», — говорится в сообщении.

Смит являлся членом Зала славы шотландского клуба, с которым завоевал 21 трофей. Он — второй самый успешный тренер клуба после Билла Струта.

Смит 10 раз вместе с командой становился чемпионом Шотландии. А в сезоне- 2007/08 он вывел команду в финал Кубка УЕФА. Тогда «Рейнджерс» проиграли «Зениту» со счетом 0:2.

Сборную Шотландии он возглавлял с 2004 по 2007 год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Самый перспективный российский юниор, похоже, бросил биатлон. И правильно сделал
Актриса Светлана Светличная найдена
2
1