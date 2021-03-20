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Умер двукратный чемпион Англии в составе «Лидса» Питер Лоример

13:31
Питер Лоример. Фото ФК &quot;Лидс Юнайтед&quot;.
Питер Лоример. Фото ФК &quot;Лидс Юнайтед&quot;.
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Скончался бывший полузащитник «Лидса» и сборной Шотландии Питер Лоример, сообщает 20 марта официальный сайт английского клуба. Ему было 74 года.

Лоример выступал за «Лидс» с 1962 по 1979 и с 1983 по 1985 годы. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, дошел до финала Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков.

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