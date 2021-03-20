Умер двукратный чемпион Англии в составе «Лидса» Питер Лоример
Скончался бывший полузащитник «Лидса» и сборной Шотландии Питер Лоример, сообщает 20 марта официальный сайт английского клуба. Ему было 74 года.
Лоример выступал за «Лидс» с 1962 по 1979 и с 1983 по 1985 годы. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, дошел до финала Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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