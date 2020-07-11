Умер чемпион мира-1966, брат Бобби Чарльтона Джек Чарльтон

Скончался чемпион мира 1966 года, бывший защитник сборной Англии Джек Чарльтон, сообщает BBC. Прославленному футболисту было 85 лет. Последние годы он страдал от деменции, а в 2019 году у него диагностировали лимфому.

Всю карьеру Чарльтон провел в «Лидсе». Во всех турнирах он отыграл 762 матча (второй результат в истории клуба после Билли Бремнера — 771) и забил 95 голов.

С «Лидсом» Чарльтон выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии и Кубок английской лиги. В составе сборной Англии футболист провел 35 матчей и забил 6 голов. Помимо победы на ЧМ-1966, он также завоевал бронзу Евро-1968 и принял участие в ЧМ-1970.

После завершения карьеры футболиста Чарльтон стал тренером. Он возглавлял «Мидлсбро», «Шеффилд Уэнсдей», «Ньюкасл» и сборную Ирландии.

Младший брат Джека Чарльтона — Бобби Чарльтон, легенда «Манчестер Юнайтед», также чемпион мира-1966 и обладатель «Золотого мяча» того же года.