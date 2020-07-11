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Умер чемпион мира-1966, брат Бобби Чарльтона Джек Чарльтон

11 июля 2020, 12:03
Джек Чарльтон. Фото BBC
Джек Чарльтон. Фото BBC

Скончался чемпион мира 1966 года, бывший защитник сборной Англии Джек Чарльтон, сообщает BBC. Прославленному футболисту было 85 лет. Последние годы он страдал от деменции, а в 2019 году у него диагностировали лимфому.

Всю карьеру Чарльтон провел в «Лидсе». Во всех турнирах он отыграл 762 матча (второй результат в истории клуба после Билли Бремнера — 771) и забил 95 голов.

С «Лидсом» Чарльтон выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии и Кубок английской лиги. В составе сборной Англии футболист провел 35 матчей и забил 6 голов. Помимо победы на ЧМ-1966, он также завоевал бронзу Евро-1968 и принял участие в ЧМ-1970.

После завершения карьеры футболиста Чарльтон стал тренером. Он возглавлял «Мидлсбро», «Шеффилд Уэнсдей», «Ньюкасл» и сборную Ирландии.

Младший брат Джека Чарльтона — Бобби Чарльтон, легенда «Манчестер Юнайтед», также чемпион мира-1966 и обладатель «Золотого мяча» того же года.

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