Умер бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон

Умер бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

В январе 76-летний швед в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

21 августа Эрикссон обратился с посланием в документальном фильме, посвященном его жизни.

Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. В качестве главного тренера специалист работал в «Роме», «Фиорентине», «Бенфике», «Сампдории», «Лацио», сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лестере» и сборных Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.